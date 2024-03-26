خارجية قطر: المفاوضات بشأن غزة ما زالت جارية على مستوى الفرق الفنية

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.



وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن «قرار مجلس الأمن فرصة مناسبة لحث جميع الأطراف على إنهاء هذا الصراع خلال أقرب وقت ممكن»، نافيًا إمكانية وضع أفق زمني للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.



وأكد استمرار بلاده مع الشركاء في جهود الوساطة، قائلًا إن «المحادثات ما زالت جارية بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية».



ونفى انسحاب وفد أي فريق من الدوحة، بصرف النظر عن تنقلات تلك الوفود والفرق، موضحًا أن جزءًا من الوفد الإسرائيلي لازال موجودًا في الدوحة ومستمرًا في الاجتماع.



واعتبر أن قرار مجلس الأمن «فرصة حقيقية لفرض المزيد من الضغط الدبلوماسي»، متوقعًا أن يرافقه تطبيق إجراء ميداني سريع.



وأكمل: «التعويل الأساس على نجاح المفاوضات والسبل الداعمة تؤكد موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة، هذا أمر نحتاجه ومازال يمثل أهمية لنا».