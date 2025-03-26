الساحة الرضوانية في الأقصر تحتضن أكبر مائدة إفطار في صعيد مصر احتفالا بليلة القدر

نظّمت الساحة الرضوانية بقرية البغدادي بمدينة البياضية في محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أكبر مائدة إفطار في صعيد مصر، بحضور أكثر من 25 ألف صائم من مختلف المحافظات، احتفالًا بليلة السابع والعشرين من رمضان.

وشهد الحفل حضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور هشام أبو زيد، بجانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى وفود من المحافظات المجاورة، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يجسد قيم التراحم والتكافل الاجتماعي.

مائدة بطول 4 كيلومترات وترتيبات ضخمة



وبدأت الاستعدادات لهذا الحدث الكبير منذ مساء أمس الثلاثاء، حيث تجمّع الأهالي والمتطوعون في الساحة الرضوانية لإعداد مائدة الإفطار، التي امتدت لمسافة تجاوزت 4 كيلومترات، واستوعبت آلاف الصائمين.

كما تم تجهيز الساحة الرئيسية، التي استقبلت أكثر من 7 آلاف شخص، بالإضافة إلى توفير مساحات في المناطق المجاورة لاستيعاب أكثر من 10 آلاف شخص، بمشاركة من الساحات الدينية الأخرى في المحافظة.

وشملت المائدة أصنافًا تقليدية تشتهر بها الساحة الرضوانية، أبرزها وجبات العدس والملوخية، التي تحرص الساحة على تقديمها للصائمين سنويًا، بجانب مجموعة متنوعة من المشروبات الباردة والعصائر الرمضانية، والتي قام الأهالي بإعدادها وتقديمها للضيوف في أجواء من البهجة والروحانية.

احتفالات دينية وتكريم حفظة القرآن الكريم



وعقب الإفطار، انطلقت الفعاليات الدينية داخل الساحة، حيث شهدت تلاوات قرآنية وابتهالات ومدائح نبوية أحياها كبار المنشدين، في أجواء روحانية امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وفي لفتة مميزة، أعلنت الساحة عن تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، حيث تم منح الفائزين جوائز مالية ورحلات عمرة لهم ولأولياء أمورهم، تكريمًا لجهودهم في حفظ كتاب الله.

يُذكر أن الساحة الرضوانية تُعد من أبرز الساحات الدينية في صعيد مصر، وتُعرف بتنظيم فعاليات كبرى خلال شهر رمضان، مما يجعلها مقصدًا لآلاف الزوار من مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناسبات الدينية مثل ليلة القدر، التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين.