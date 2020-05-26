الرئيس السيسي يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات، مشيداً بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي مساء اليوم من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس مجلس النواب العراقي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، كما أعرب عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس أعرب - من جانبه - عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات