يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وسيكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى

جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الادارية 33 21

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 26 18

رفح 26 19

رأس سدر 34 22

نخل 36 17

كاترين 31 13

الطور 36 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 34 17

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 25

شلاتين 33 24

حلايب 32 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 34 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 39 23

قنا 41 25

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 41 27

أبوسمبل 42 25