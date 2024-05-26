الرئيس الفرنسي يتوجه إلى ألمانيا في زيارة دولة نادرة

يبدأ إيمانويل ماكرون اليوم الأحد أول زيارة دولة إلى ألمانيا يقوم بها رئيس فرنسي خلال 24 عاما، رحلة مليئة بمظاهر البذخ تمتد لثلاثة أيام وتوصف بأنها تكريم للصداقة الفرنسية الألمانية.

ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى برلين في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد (1200 بتوقيت جرنتش). وسيتوجه في البداية إلى المنطقة الحكومية، حيث يقام "مهرجان الديمقراطية" احتفالا بمرور 75 عاما على إعلان القانون الأساسي الألماني- الدستور الديمقراطي الذي تبنته ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

وكانت ألمانيا الغربية في ذلك الوقت تحت الإحتلال من قبل الحلفاء الغربيين المنتصرين، والذين كان من بينهم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وسيشارك ماكرون والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مناقشة على المنصة في المهرجان. وبعد ذلك سينتقل الرئيس الفرنسي إلى المقر الرسمي القريب لشتاينماير، قصر بليفيو، حيث سيجري استقباله بمراسم عسكرية. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الظهر.

ومن المقرر أيضا أن يقوم ماكرون بجولة عبر بوابة براندنبورج مع عمدة برلين كاي فاجنر، كما سيحضر مأدبة رسمية في قصر بيلفيو في المساء.

يشار إلى أن زيارة اليوم تأتي قبيل الانتخابات الأوروبية لتحديد البرلمان الأوروبي المقبل. وشهدت أحزاب اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي تصاعدا في الدعم خلال السنوات الأخيرة - بما في ذلك في فرنسا وألمانيا - ومن المتوقع أن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات التي ستجرى في الفترة من 6 إلى 9 حزيران/يونيو.