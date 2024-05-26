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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع زلزال بقوة 3ر6 درجة قبالة جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ اليوم الأحد.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على بعد نحو 83 كيلومترا إلى شمال غرب بورت فيلا-عاصمة فانواتو - في الساعة 09:23 بالتوقيت المحلي ( 2223 بتوقيت جرينتش السبت).

ولم ترد على الفور تقارير بشأن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وكان مركز الزلزال على عمق 2ر29 كيلومتر وتم تحديد موقعه عند تقاطع دائرة عرض 109ر17 جنوبا و خط طول 884ر167 درجة شرقا.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي أنه لم يتم رصد موجات مد (تسونامي) بعد الزلزال.