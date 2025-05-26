تقرير إسرائيلي: حماس لديها 40 ألف مقاتل وشبكة أنفاق واسعة رغم الصعوبات المالية

كشف تقرير إسرائيلي أن الجيش يعتقد أن حركة حماس تحتفظ بعدد كبير من المقاتلين وشبكة أنفاق واسعة في غزة بالرغم من الصعوبات المالية.

- آلاف المقاتلين

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، أن الجيش يقدّر أنه ما زال هناك نحو 40 ألف مقاتل فلسطيني في غزة، فضلا عن شبكة أنفاق واسعة، مدعيا أن حركة حماس تواجه صعوبة في الحكم، وتدفع رواتب جزئية لعناصرها في غزة، فيما لا تزال تمتلك مئات الصواريخ على الأقل، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله.

وتسيطر إسرائيل على نحو 77% من القطاع سواء عن طريق قواتها البرية أو أوامر الإخلاء والقصف، مما أبقى السكان بعيدا عن منازلهم.

وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أعقب هجوم نفذته حماس على بلدات وتجمعات سكنية إسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، في تدمير القطاع ودفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم مليوني شخص إلى النزوح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت يوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 53939 شهيدا و122797 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.



