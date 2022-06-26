وزيرة البيئة تتوجه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة؛ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات 2022، الذي تستضيفه حكومتا كينيا والبرتغال خلال الفترة من 27 يونيو إلى1 يوليو 2022 تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".

وقالت فؤاد، إن المؤتمر يهدف إلى توسيع نطاق العمل في المحيطات على أساس العلم والابتكار من أجل تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة " الحياة تحت الماء"، مضيفةً أن المؤتمر يأتي في وقت حرج يقوم العالم فيه بتعزيز جهوده لتعبئة وخلق وإدارة الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030.

وأضافت أن المؤتمر يروج لحلول مبتكرة قائمة على العلم والتي تشتد الحاجة إليها و تهدف إلى بدء فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات وذلك أيضاً في إطار تعزيز الجهود لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة.

وأشارت إلى الحلول التي يمكن تنفيذها من أجل المحيطات، وخاصة الحلول المبتكرة القائمة على العلم والتي تتم إدارتها بشكل مستدام كالتكنولوجيا الخضراء والاستخدامات المبتكرة المستدامة للموارد البحرية.

كما تتضمن معالجة الأخطار التي تهدد صحة البيئة والاقتصاد وحوكمة المحيطات - مثل القمامة البحرية والتلوث، والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وفقدان الموائل والتنوع البيولوجي.