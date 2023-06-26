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محافظ الغربية يجتمع مع المكتب الفني لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 8:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 8:09 ص

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع المكتب الفني، وذلك لمناقشة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، البالغ عددها 876 مشروعًا يتم تنفيذها في 22 قطاعًا، تم نهو 592 منها وجارٍ العمل في الباقي بنسبة إنجاز إجمالية 81.7%.

كما ناقش رحمي، خلال الاجتماع، أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والتي تنفذها المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة في قرى مراكز كفر الزيات، بسيون، المحلة وقطور، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات داخل قرى وعزب تلك المراكز.

يذكر أن المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروعًا داخل (54) قرية و(88) تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.


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