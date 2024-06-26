لطيفة تطرح أغنية «مفيش ممنوع» على اليوتيوب

طرحت الفنانة لطيفة، ثاني أغاني ألبومها الجديد «مفيش ممنوع»، وهي الأغنية الرئيسية للألبوم، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب»، على أن تطرح باقي أغاني الألبوم تباعا، إذ يضم في 10 أغانٍ متنوعة.

«مفيش ممنوع» من كلمات نادر عبد الله، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، ومكس وماستر بيشوي مجدي.

وتقول كلمات الأغنية: «مفيش صح وغلط بينا مفيش ممنوع.. سوا اللي نحسه بنقوله بصوت مسموع.. ما فيش حاجة بتحكمنا.. وكنا ولسه من يومنا.. أنا وأنت اللي ننهى ونبدأ الموضوع.. بنتقابل بألف طريقة نختارها.. وبنجدد كلام في الحب مش معروف.. بنتعدى الحدود بينا ونكسرها.. فبنطمن قلوب تانية ملاها الخوف».

كما تضمنت كلمات الأغنية: «عشان أنا وأنت إحساسنا.. من الدنيا دي مستثنى.. بنتمرد سوا ونخرج عن المألوف.. ما فيش حاجة اسمها لأ، ولا اسمها ليه.. ولا ما بين الناس احنا شكلنا إيه.. عشان مين احنا نحسبها.. وليه نفضل نرتبها.. وفيه بينا اللي رتبنا حياتنا عليه».

وطرحت لطيفة أمس الثلاثاء، أولى أغاني الألبوم، والتي تحمل اسم «يا ليالي»، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان فلكلور ليبي، وقام بالتوزيع والميكساج تميم.

ويضم الألبوم أغنيات «مفيش ممنوع»، و«يا ليالي»، و«بتقول جرحتك»، و«ضعف الإحساس»، و«مطول الوجع»، و«الورق»، و«نويت أعانده»، و«زعمة لاباس»، و«الحياة سكرة»، و«أنا المرسى».