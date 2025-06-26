رئيس الأركان الأمريكي: طورنا القنابل المضادة للتحصينات خصيصا للتعامل مع منشأة فوردو

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين، إن فريقًا متخصصًا درس منشأة «فوردو» الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، لعدة سنوات.

وأضاف خلال مؤمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي، مساء الخميس، أن الضربة الأمريكية على إيران، تتويج لـ15 عامًا من التحضير المضني على مستوى السلاح والتزود بالوقود.

وأشار إلى تصميم الأسلحة لضمان فعاليتها في منشأة فوردو، لافتًا إلى «تطوير القنابل المضادة للتحصينات GBU57 خصيصا للتعامل مع المنشأة الإيرانية».



وعرض مقاطع فيديو للقنابل المضادة للتحصينات GBU57 المستخدمة في ضرب المنشأة، مؤكدًا أن القنابل الـ6 التي استهدفت «فوردو» أصابت أهدافها بدقة.

وذكر أن «الطيارين الأمريكيين المسئولين عن الهجوم، أكدوا أنهم شاهدوا الانفجارات في فوردو بوضوح عقب القصف».