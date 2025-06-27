مسئولون بإدارة ترامب يقدمون أول إفادة سرية للكونجرس بشأن الضربات على إيران

قدم مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إفادة للنواب حول قرار الرئيس دونالد ترامب بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، في الوقت الذي تزايدت فيه التساؤلات بشأن فاعلية الهجوم وما ينتظر الانخراط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يقدم كل من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) جون راتكليف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الإفادة السرية لأعضاء مجلس الشيوخ، والتي كان من المقرر لها في الأصل أول أمس الثلاثاء.

وقال أعضاء جمهوريون لدى مغادرتهم بعد الإفادة إنه من الواضح أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع بشكل كبير، بينما أعرب بعض الديمقراطيين عن شكوكهم بشأن مدى حجم الأضرار.

وأوضح السيناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس قائلا: "أعتقد، بدون الحاجة إلى أي معلومات سرية، أنه من المقبول القول إننا، إلى جانب أصدقائنا في إسرائيل، وجهنا ضربة قوية للبرنامج النووي الإيراني".

وبينما قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، بعد خروجه من الإفادة، إنه: "لا تزال هناك قدرات كبيرة باقية".

وجاءت هذه الجلسة في وقت كان فيه أعضاء مجلس الشيوخ يدرسون دعمهم لقرار يؤكد ضرورة أن يحصل ترامب على تفويض من الكونجرس قبل الشروع في شن أي عمل عسكري إضافي ضد إيران. ومن الممكن إجراء التصويت على هذا القرار في أقرب وقت اليوم الخميس.

وقال ديمقراطيون، وبعض الجمهوريين، إن البيت الأبيض تجاوز صلاحياته عندما لم يسع للحصول على مشورة الكونجرس. كما أنهم يرغبون أيضا في معرفة المزيد عن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها ترامب عند إعطائه الضوء الأخضر لتنفيذ الهجمات.

وأفاد تقرير استخباراتي أولي أمريكي بأن الضربات أخرت البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتناقض مع تصريحات الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وضع المنشآت النووية الإيرانية، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على التقرير. وقد تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لعدم تفويضهما بالتحدث علنا عن الأمر.

وقال هيجسيث خلال مؤتمر صحفي في البنتاجون اليوم الخميس: "سواء أردتم تسميته تدميرا، أو دحرا، أو محوا – اختاروا ما شئتم من الكلمات. لقد كانت هذه ضربة ناجحة بالمقاييس التاريخية".

و أصدر كل من مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، وراتكليف، أمس الأربعاء، بيانين يؤيدان فيهما مزاعم ترامب بأن المنشآت "دمرت بالكامل وبشكل تام".