قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن القطاعات في الدولة تعتمد على الولاء للأحزاب، منوهًا إلى أنهم يتصرفون في المرافق كما يشاؤون ويتقاسمون الدولة ومقدراتها كأنها ملك لهم.



واستنكر خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، الأوضاع التي وصلت إليها جائحة كورونا في تونس، مشيرًا إلى أنها احتلت المركز الأول في عدد الإصابات والوفيات بين الدول العربية والإفريقية.



وأشار إلى أنه قام بعمل كبير في العمل الدبلوماسي لتقليل مخاطر الجائحة، فضلًا عن أنه دعا إلى تدخل الصحة العسكرية إلى جانب الصحة العمومية في العديد من المناطق التي لم يصلها لقاح كورونا.



ولفت إلى أن تونس شهدت تسجيل أكثر من 400 وفاة بـ«كوفيد - 19»، معلقًا: «اتخذت القرار بناء على ما يخوله الدستور وأتعجب كيف يتحدث البعض عن انقلاب، درست القانون وأعلم تمامًا معنى الانقلاب وهو الخروج عن الشرعية».



وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.