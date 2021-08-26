المفوضية الأوروبية: المجتمع الدولي عليه العمل بشكل وثيق لتجنب عودة الإرهاب في أفغانستان

أدانت رئيس ة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، «بشدة الهجمات الجبانة واللاإنسانية على مطار كابول»، مشددة على أهمية «القيام بكل شيء لضمان سلامة الأشخاص في المطار».



وشددت خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، على أهمية عمل المجتمع الدولي بشكل وثيق لتجنب عودة الإرهاب في أفغانستان وخارجها.





I strongly condemn the cowardly and inhuman attacks on Kabul airport. It is essential to do everything to ensure the safety of people at the airport.



The international community must work closely together to avoid a resurgence of terrorism in Afghanistan and beyond. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 26, 2021





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الخميس، أن انفجارين وقعا خارج مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، حيث يعمل الجيش الأمريكي على إجلاء عشرات المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر من البلاد قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن في 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، إن الانفجار الواقع عند بوابة آبي بمطار كابول وقع نتيجة هجوم معقد، منوهًا إلى أنه أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأمريكيين والمدنيين.



وأشار في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى التأكيد على وقوع انفجار واحد آخر على الأقل في فندق «Baron Hotel» أو بالقرب منه، موضحًا أن الفندق يقع على مسافة قصيرة من بوابة آبي.