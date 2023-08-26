المدير التجاري لشركة إير كايرو: نعتزم تسيير رحلات بين القاهرة والشارقة وبوركينافاسو والسنغال خلال 2023

• تشغيل 4 رحلات أسبوعية بين القاهرة والشارقة

• 1 نوفمبر المقبل.. ورحلتين إلى دكار وواجادوجو أول ديسمبر



تعتزم شركة إير كايرو التوسع فى تشغيل رحلات إلى وجهات جديدة بالإمارات وغرب أفريقيا لتعزيز شبكة خطوطها، حسبما كشف صلاح قدرى المدير العام التجارى لشركة إير كايرو.



وأوضح قدرى فى تصريحات خاصة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أنه سيتم البدء فى تشغيل رحلات بين القاهرة والشارقة بالإمارات العربية المتحدة بواقع 4 رحلات اسبوعيا، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، فضلا عن تشغيل رحلتين أسبوعيا أيام الثلاثاء والجمعة إلى عاصمة بوركينافاسو، اجادوجو، فضلا عن دكار عاصمة السنغال، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر 2023.



وذكر قدرى أنه سيتم تشغيل رحلات جديدة بين القاهرة وطنجة بالمملكة المغربية بواقع رحلتين اسبوعيا ايام الثلاثاء والأحد من كل اسبوع، اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.



ولفت قدرى إلى أن شركة إير كايرو تقوم حاليا بتجديد وتطوير النظام الترفيهى والبيعى على متن طائراتها، حيث سيتاح للركاب مشاهدة العديد من الأفلام والبرامج الحديثة على جميع الطائرات بالمجان، بالاضافة إلى تطوير البيع على الطائرات بإتاحة شراء العديد من المشروبات والماكولات والهدايا التذكارية الجديدة، فضلا عن إتاحة السداد الإلكترونى للمشتريات على متن الطائرات، لتعظيم الإيرادات وتقليل التعامل النقدى، وذلك فى إطار خطة الدولة والشركة فى التحول الرقمى بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية. وتتيح إير كايرو للمسافرين عبر طائراتها شراء المشروبات والسجائر، مقابل سداد قيمتهما نقدا بالدولار الأمريكى.



وذكر قدرى أن شركته قامت بالتعاقد مع وكلاء عموم للمبيعات فى دول الجزائر والمغرب وغرب افريقيا تزامنا مع فتح الخطوط الجديدة فى مدن كازابلانكا وطنجه ودكار واجادوجو فى بوركينا فاسو؛ لجذب المزيد من العملاء والربط مع شبكة إير كايرو.



ولفت المدير العام التجارى لشركة إير كايرو إلى تطوير نظام «NDC» والخاص بعرض وتوزيع خدمات الشركة وحجز التذاكر من خلال وكلاء السياحة، ليكون أكثر سهولة وأمان لشركات السياحة، للمساعدة فى انتشار خدمات الشركة وزيادة ربحيتها.



ونوه قدرى إلى أن إير كايرو تعتزم خلال موسم صيف 2024 زيادة رحلاتها وفتح نقاط تشغيل جديدة إلى دول ألمانيا وإيطاليا فى أوروبا، فضلا عن السعودية والكويت والأردن؛ لجذب المزيد من شرائح الركاب وخدمة العملاء الحاليين؛ لتنشيط السياحة إلى المقاصد السياحية فى مصر.



يشار إلى أن وزارة الطيران المدنى قررت فى وقت سابق من العام الماضى تعليق إطلاق شركة إير سفنكس للطيران منخفض التكاليف، والذى كان من المقرر إطلاقها كشركة تابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وإسناد مهام الرحلات منخفضة التكاليف إلى شركة إير كايرو لتعظيم الاستفادة من اسطول الشركة وتغطيتها للحركة السياحية وذلك توفيرا للنفقات.



وتغطى إير كايرو التى تأسست فى أكتوبر عام 2003 أكثر من 30 نقطة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 30% من إجمالى الرحلات الخارجية للشركات المحلية.



ويضم أسطول إير كايرو نحو 32 طائرة، وتسير رحلات داخلية، حيث تغطى شبكة خطوطها مدن القاهرة، والغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، ويعتمد نموذج عمل الشركة على على إتاحة التذاكر بأسعار مخفضة.