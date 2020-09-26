تفويض ياسر إدريس لتحول كافة الشكاوى ضد مرتضى منصور إلى التحقيق

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تفويض المهندس ياسر إدريس متحدثًا رسميًا خلال الفترة الحالية باسم اللجنة الأولمبية ولجنة الأندية والقيم والأخلاق.
فوضت لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية ياسر إدريس رئيس اللجنة ورئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لتحويل كل الشكاوى التي تقدم ضد رئيس نادي الزمالك للتحقيق مباشرة وذلك نظرا لتعدد الشكاوى وتلاحقها خلال الساعات الأخيرة.
وقررت لجنة الأندية والقيم والأخلاق أن تكون في حالة انعقاد دائم لمناقشة الشكاوى التي تصل يوميا للجنة وتفويض ياسر إدريس لاتخاذ اللازم وإخطار أعضاء اللجنة بكل المستجدات والتحويل للتحقيق.
وخلال المناقشات التي تمت في الساعات الماضية أوضح أعضاء اللجنة صعوبة الاجتماع يوميًا من أجل مناقشة الشكاوى التي تقدم والمتلاحقة ضد رئيس الزمالك سواء من اتحادات أو أندية رياضية وأن تفويض ياسر إدريس يهدف لإنجاز كل الشكاوى في أسرع وقت.