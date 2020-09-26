تفويض ياسر إدريس لتحول كافة الشكاوى ضد مرتضى منصور إلى التحقيق

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تفويض المهندس ياسر إدريس متحدثًا رسميًا خلال الفترة الحالية باسم اللجنة الأولمبية ولجنة الأندية والقيم والأخلاق.

فوضت لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية ياسر إدريس رئيس اللجنة ورئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لتحويل كل الشكاوى التي تقدم ضد رئيس نادي الزمالك للتحقيق مباشرة وذلك نظرا لتعدد الشكاوى وتلاحقها خلال الساعات الأخيرة.

وقررت لجنة الأندية والقيم والأخلاق أن تكون في حالة انعقاد دائم لمناقشة الشكاوى التي تصل يوميا للجنة وتفويض ياسر إدريس لاتخاذ اللازم وإخطار أعضاء اللجنة بكل المستجدات والتحويل للتحقيق.

وخلال المناقشات التي تمت في الساعات الماضية أوضح أعضاء اللجنة صعوبة الاجتماع يوميًا من أجل مناقشة الشكاوى التي تقدم والمتلاحقة ضد رئيس الزمالك سواء من اتحادات أو أندية رياضية وأن تفويض ياسر إدريس يهدف لإنجاز كل الشكاوى في أسرع وقت.