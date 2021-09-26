دبي الإماراتية تحقق نموا بنسبة %31 في تجارتها الخارجية في النصف الأول

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لإماراة دبي الإماراتية نمواً قياسياً بواقع 31 % إلى 3ر722 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 8ر550مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2020، متجاوزة نتائج النصف الأول من العام 2019 والتي سجلت 676 مليار درهم، "ما يبشر بانطلاقة قوية جديدة لقطاع التجارة الخارجية في دبي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19".



وأفاد تقرير حكومي أصدرته إدارة جمارك دبي اليوم الأحد أن الصادرات سجلت نمواً لافتاً بنسبة 45% لتصل قيمتها إلى 8ر109 مليار درهم ، مقارنة بـ 8ر75 مليار درهم ، "ما يعزز تنمية صادرات دولة الإمارات".



وارتفعت الواردات بنسبة 3ر29في المئة إلى 414 مليار درهم ، مقارنة مع 320 مليار درهم، وسجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 3ر28 في المئة إلى 6ر198مليار درهم ، مقارنة بـ 79ر154مليار درهم .

وارتفع حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10 % لتصل كميتها إلى نحو 48 مليون طن مقا بل 7ر43مليون طن في الفترة ذاتها من العام 2020، وسجل حجم الصادرات قفزة قياسية حيث ارتفعت كميتها بنسبة 8ر30% إلى ر10مليون طن كما حقق حجم إعادة التصدير نمواً قوياً مرتفعاً بنسبة 6ر10في المئة لتصل كميتها الى 7 مليون طن، فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 25ر4في المئة لتصل كميتها إلى 31 مليون طن.

واحتلت الصين موقع الشريك التجاري العالمي الأول لدبي بقيمة تبادل تجاري 7ر86 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 3ر66مليار درهم للنصف الأول من العام الماضي، وبنمو بنسبة 7ر30في المئة ، تلتها الهند بقيمة 1ر67 مليار درهم، مقارنة بـ 5ر38مليار درهم وبنمو بنسبة 5ر74في المئة والولايات المتحدة الأمريكية 32 مليار درهم مقارنة مع 7ر31مليار درهم وبنمو 1%، والمملكة العربية السعودية 5ر30 مليار درهم مقارنة مع 1ر24 مليار درهم وبنمو 26%، وسويسرا 8ر24 مليار درهم مقارنة بـ 2ر24 مليار درهم وبنمو 3ر2%.



وبلغت حصة الشركاء الخمسة الكبار من تجارة دبي الخارجية 21ر241 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 06ر185 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بنسبة 34ر30 في المئة وتهدف خطة دبي التجارية إلى تعزيز تجارة دبي الخارجية وتوسيع مداها، من خلال زيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين والوصول إلى أسواق جديدة.



وتقدم الذهب قائمة البضائع الأعلى قيمة في تجارة دبي الخارجية غير النفطية للنصف الأول من العام الجاري، واستحوذ على بنسبة 2ر19 في المئة من اجمالي تجارة دبي الخارجية لتصل القيمة الاجمالية إلى 8ر138 إلى مليار درهم، تلتها تجارة الهواتف الذكية بقيمة 94 مليار درهم وبنسبة مساهمة 13% من اجمالي تجارة دبي، ثم تجارة الألماس بقيمة 3ر57مليار درهم بنسبة مساهمة 8%، وتجارة المجوهرات بقيمة 1ر34 مليار درهم بنسبة مساهمة 7ر4في المئة ، وتجارة السيارات 28 مليار درهم وبنسبة مساهمة 4% من اجمالي تجارة دبي.