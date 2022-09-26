مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي تؤكد الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية

قالت سوزان كولينز رئيس بنك الاحتياط الاتحادي ببوسطن وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة تحتاج إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم المرتفع، محذرة من أن السيطرة على التضخم قد يحتاج إلى فقدان بعض الوظائف في الولايات المتحدة.

وقالت كولينز في أول خطاب لها منذ توليها منصبها إن إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف سيحتاج إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية، كما أشارت التوقعات الأخيرة للجنة السوق المفتوحة" المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي.

وأضافت في كلمة مكتوبة ألقتها في الغرفة التجارية لمنطقة بوسطن الكبرى "سيكون من المهم رؤية إشارات واضحة ومقنعة عن تراجع التضخم".

يذكر أن كولينز تشارك في التصويت على قرارات لجنة السوق المفتوحة بشأن السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس الاحتياط الاتحادي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، بعد وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود. وتتراوح أسعار الفائدة الرئيسية حاليا بين 3% و25ر3%، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم وصول الفائدة إلى 4ر4% بنهاية العام الحالي ثم 6ر4% خلال العام المقبل.