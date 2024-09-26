مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي في نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ببلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.