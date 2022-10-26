هالر يعود للتدريبات مع فريقه السابق أياكس

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عاد سيباستيان هالر، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للتدريبات مع فريقه السابق أياكس الهولندي بعد ثلاثة أشهر فقط من تشخيصه بالإصابة بمرض سرطان الخصية.

وأكد ألفريد شرودر المدير الفني لفريق أياكس عودة المهاجم الإيفواري الدولي لأمستردام لاستعادة لياقته، رغم خضوعه للعلاج من ورم خبيث تم اكتشافه في يوليو الماضي.

وانتقل هالر /28 عاما/ إلى دورتموند قبل بداية الموسم الحالي، بعدما أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الهولندي مع أياكس، ليكون بديلا لإيرلينج هالاند، الذي انتقل لمانشستر سيتي.

وبينما لم يتم وضع إطار زمني لعودة اللاعب، قدم شرودر تحديثا مشجعا عن اللاعب مساء الثلاثاء.

وقال شرودر قبل مواجهة أياكس الهامة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا :" سألنا إذا كان بإمكانه المجيء والتدرب مع الفريق، لأنه كان يخضع للتأهيل هنا".

وأضاف :"ثم بالطبع كان شيئا رائعا أن يكون بإمكانه التواجد لبعض الوقت. كان قادرا على التدريب في ملعب مختلف للمساعدة في التعافي".

وتأهل فريق دورتموند لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيا مع مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الثلاثاء.

ولم يشارك هالر حتى الآن في أي مباراة مع دورتموند، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني (بوندسليجا)، ويبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن يونيون برلين المتصدر.