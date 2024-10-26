العراق يعلن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها

أعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت، عودة حركة الطيران إلى طبيعتها وبشكل تام ولجميع المطارات العراقية بعد توقفها بسبب التوترات الإقليمية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان نشر على صفحة الوزارة بموقع فيسبوك اليوم، إنه "بعد تخطي جميع المخاطر التي كانت من المحتمل أن تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق، أوعز وزير النقل بعودة فتح الأجواء العراقية أمام الطائرات المدنية العابرة للأجواء والقادمة والمغادرة للمطارات العراقية".

وأضاف أن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت بالعمل لاستقبال الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة وإدارة الأجواء العراقية.

وذكر أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها وتفعيل خطوطها لجميع وجهاتها بالتزامن مع فتح الأجواء العراقية أمام حركة الطائرات.