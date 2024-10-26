تحالف 11 بنكا يوقع على قرض بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى

يعتزم تحالف مصرفى مكون من ١١ بنكا توقيع العقود النهائية لتوفير قرض مشترك بقيمة ٥٠ مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى مطلع نوفمبر القادم، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أن التحالف يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر، وبنك التعمير والإسكان، بنك القاهرة، والتجارى الدولى، والعربى الإفريقى، وبنك قطر الوطنى، وبنك التنمية الصناعية ونكست بنك، والمصرف المتحد وميد بنك.

وحصل التحالف المصرفى على موافقة البنك المركزى المصرى لمنح صندوق الإسكان الاجتماعى قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وبحسب المصادر فإن البنوك انتهت من الموافقات اللازمة للتوقيع على العقود النهائية للقرض الذى سيكون بضمانة وزارة المالية و يوجه للمساهمة فى تكاليف إنشاء وحدات الطرح التكميلى للإسكان الاجتماعى والإسكان الأخضر واستكمال وحدات سكن لكل المصريين.

وتعد ضمانة وزارة المالية شرطا أساسيا فى القروض التى تحصل عليها الشركات والهيئات الحكومية سواء من بنك محلى أو دولى.

سيطرت الضمانات الحكومية على نشاط الائتمان والقروض داخل البنوك العاملة فى السوق المحلية تزامنا مع تراجع القطاع الخاص عن الاقتراض، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.

وفق بيانات صندوق الإسكان الاجتماعى، بلغ عدد الوحدات الفعلية المنفذة فى مشروع الإسكان الاجتماعى 648 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 219 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تخصيص أكثر من 556 ألف وحدة سكنية، وبيع 26 ألف وحدة سكنية لجهات مختلفة مثل النقابات والجمعيات وغيرها، ومن المخطط تنفيذها قبل نهاية العام المالى 2026 ــ 2027.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان فإنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» – محور منخفضى الدخل، وجارٍ تنفيذ وإسناد 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة ــ العاشر من رمضان ــ حدائق العاصمة ــ أسوان الجديدة ــ أكتوبر الجديدة ــ العبور الجديدة ــ العاشر من رمضان ــ بدر ــ 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» – محور متوسطى الدخل.