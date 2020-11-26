علي الحجار: إصدار أغنية خليجية قريبا «على نفقتي الشخصية»

أعلن الفنان علي الحجار، عن صدور أغنية مرتقبة له بلهجة خليجية، موضحًا: "أنا تحملت نفقات الأغنية بالكامل؛ رغبة مني في تقديم أغان بلهجات مختلفة وهي من توزيع طارق عاكف الذي وافته المنية منذ أيام".



ونعى الفنان علي الحجار، الموزع طارق عاكف، متمنيًا أن يتغمده الله بالرحمة، قائلا: «طارق عاكف موزع عبقري، وتعاوننا في أعمال كثيرة زي يا إسكندارني ويا موجة يا زرقاء».



سبق نعى الفنان علي الحجار، صديقه الموزع الموسيقي طارق عاكف، الذي رحل في الساعات الأولى من صباح الإثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ 60 عامًا.



ونشر الحجار، صورته عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "فقدنا اليوم فنان كبير وإنسان قلبه مليان بالرحمة.. كان يلتمس العذر لكل الناس ولا يحمل أي ضغينة أو شر لأحد على الإطلاق.. ربنا يرحمه ويغفرله ويكتبله الجنة".



طارق فاروق عاكف ولد في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقى مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف.



أسس استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية، ومنهم راغب علامة، وماجدة الرومي، ومحمد عبده، ووردة الجزائرية وسميرة سعيد، وطلال مداح، وأبوبكر سالم، وعاصي الحلاني، ورابح صقر ولطيفة، وأحلام.