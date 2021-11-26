 بلجيكا: اكتشاف أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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بلجيكا: اكتشاف أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا

وكالات:
نشر في: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:40 م | آخر تحديث: الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 3:40 م
أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا اكتشاف أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.

يأتي ذلك فيما أعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية الجمعة إن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي رصدت في جنوب إفريقيا يحتاج إلى "أسابيع عدة".

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحافي دوري لوكالات الأمم المتحدة إن خبراء من منظمة الصحة العالمية مكلفين مراقبة التطورات في فيروس كورونا يجتمعون مع ذلك الجمعة لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحورة التي سميت "بي. 1.1.529" على أنها "مقلقة" أو "يجب مراقبتها".

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