أشاد الفنان عمرو وهبة، بالطريقة الذكية التي تم بها تقديم الجزء الثاني من مسلسل «رقم سري» الجاري عرض حلقاته الأولى حاليا، مؤكدا أنه لم يتخيل أن يكون السيناريو بهذا الشكل، لاسيما بعد انتهاء أحداث الجزء الأول وانتهاء القصة بانكشاف الجريمة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC»، إن الجزء الثاني يقدم قصة وأبطالا جدد تحفظ للفنانة حنان مطاوع نجاح مسلسها وقصتها العام الماضي، وفي نفس الوقت تقدم الفنانة ياسمين رئيس بطولة جزء ثاني بقصة وأبطال جدد، بحيث يكون كل جزء مستقلا بذاته.

ولفت إلى استمرار تصوير الجزء الثاني حتى الأن، مشيرا إلى أن نجاح الجزء الأول وردود فعل الجمهور الإيجابية خلقت حالة من التشوق للجزء الثاني؛ تشجع فريق العمل على الاستمرار.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الفنان صدقي صخر في المسلسل، والذي يقوم بدور مساعده في مهنة المحاماة، وكذلك الفنانة ياسمين رئيس والممثل أحمد الرافعي وجميع فريق العمل، معبرا عن استمتاعه بالتجربة رغم ظروف التصوير التي تتطلب الانتظار بين 5 إلى 6 ساعات بين تصوير المشاهد.

ويدور المسلسل حول لغز مقتل «ندى عشماوي»، مديرة البنك الشابة غير المحبوبة، ويبحث الضابط «حسين محمود» عن خيوط الجريمة وسط اتهامات متضاربة مع موظفيها وأقاربها، وسرقة بعض أموال البنك، في رحلة من التشويق والغموض.