رئيس البرازيل يقول إنه فقد الذاكرة مؤقتا بعد سقوطه بمقر إقامته

ساو باولو (رويترز)

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مساء الثلاثاء إنه فقد الذاكرة لفترة وجيزة عقب سقوطه في مقر إقامته بالعاصمة برازيليا في وقت سابق من الأسبوع.



وكشف المكتب الرئاسي يوم الاثنين أن بولسونارو (64 عاما) تعرض للسقوط ونقل إلى المستشفى مساء الاثنين لإجراء فحص تصويري للمخ، لم يتم الكشف خلاله عن أي شيء غير طبيعي. وأمضى بولسونارو تلك الليلة في المستشفى وخرج منها يوم الثلاثاء.



وقال بولسونارو لشبكة تلفزيون (باند) مساء الثلاثاء ”فقدت الذاكرة بشكل جزئي. تمكنت صباح اليوم من استعادة الكثير.. أنا الآن بخير. لم أكن أعرف، على سبيل المثال، ما الذي فعلته في اليوم السابق.“

ومنذ سبتمبر أيلول 2018، خضع بولسونارو لأربع عمليات جراحية بسبب هجوم بسكين تعرض له خلال الحملة الانتخابية.

وفي الآونة الأخيرة، قال بولسونارو أيضا للصحفيين إن من المحتمل أن يكون مصابا بسرطان الجلد، لكن الاحتمال استبعد بعد إجراء الفحوص اللازمة.