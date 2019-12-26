





قال مسؤول في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس، إن فايز السراج طلب رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية مساء الخميس.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن تمرر بلاده تفويضا لإرسال جنود إلى ليبيا في البرلمان خلال يومي 8 و 9 يناير المقبل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عنه القول إنه سيتم تمرير التفويض بعد افتتاح الدورة البرلمانية الشهر المقبل "لتلبية دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية"، المدعومة من الأمم المتحدة.

وأكد، في خطاب أمام أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، في أنقرة :"سنقدم جميع أنواع الدعم للسراج.