سفير أوكرانيا السابق ببرلين يتولى منصب نائب وزير خارجية بلاده ويختص بالعلاقات مع الأمريكتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح السفير الأوكراني السابق ببرلين، أندريه ميلنيك، بأنه سوف يكون معنيا بشكل أساسي بالعلاقات مع دول أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية في منصبه الجديد كنائب وزير الخارجية الأوكراني.

وقال ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "مهمتي الأساسية التي كلفني بها الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي ووزير (الخارجية الأوكراني دميترو) كوليبا ستكون تطوير استراتيجية طموحة لأجل أمريكا اللاتينية التي تزداد أهمية الدور الذي تؤديه على الساحة العالمية بصورة دائمة".

وأشار إلى أنه سيكون مسؤولا أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن جوانب تتعلق بالقانون الدولي في السياسة الخارجية الأوكرانية وعن الأوكرانيين في الخارج.

يذكر أن ميلنيك كان سفيرا لبلاده بألمانيا لمدة ثمانية أعوام تقريبا، وحل محله في هذا المنصب السفير الجديد، أوليكسي ماكييف، في أكتوبر الماضي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي تم إعلان أن ميلنيك سيكون أحد نواب وزير الخارجية الأوكراني، ولم يكن واضحا قبل ذلك نطاق المهام التي سيتولاه.

يذكر أن يوم الخميس الماضي كان أول يوم عمل رسمي لميلنيك بوصفه نائبا لوزير الخارجية الأوكراني.

يشار إلى أن ميلنيك اشتهر بتقديم مطالب للحكومة الألمانية بشكل استفزازي وبنبرة قوية في معظم الأحيان، وواجه انتقادا حادا بسبب طريقته غير الدبلوماسية.