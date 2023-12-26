سرايا القدس تعلن دك تجمعات عسكرية لجنود الاحتلال بوابل من قذائف الهاون

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح الثلاثاء، إن عناصرها دكّوا تجمعات عسكرية لجنود الاحتلال بوابل من قذائف الهاون، في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أوضحت أن عناصرها يخوضون منذ الصباح، اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس.

وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن عناصرها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي «RPG» في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع - حسب أحدث معطيات لوزارة الصحة في غزة - إلى 20 ألفا و674 شهيدا ونحو 55 ألف مُصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 250 شخصًا، بالإضافة إلى إصابة 500 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونفذ الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات وقصف مدفعي متواصل على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، فيما قصفت الطائرات الطريق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن الاستهداف المختلفة.