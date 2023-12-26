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أعلن نادي مودرن فيوتشر مساء اليوم الثلاثاء، حجم إصابة عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الذي تعرض لإصابة قوية منعته من المشاركة في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحقق فيوتشر فوزا دراميا أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري ليتأهل لمواجهة الأهلي في الدور النهائي الذي سيقام يوم الخميس المقبل.

وأوضح فيوتشر عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عمر كمال أكمل الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي صباح اليوم الثلاثاء.

ونقل فيوتشر تصريحات لأحمد عيد، طبيب الفريق، حيث أكد أنه بعد استكمال عمر كمال الفحوصات وعمل أشعة الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالته.

وأكمل أن حالة عمر كمال أظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها 10 أيام حرصًا على سلامته خلال الفترة القادمة.

وكانت "الشروق" قد أكدت قبل قليل أن عمر كمال عبد الواحد يمكنه الانتظام في معسكر منتخب مصر الذي سينطلق بعد أيام قليلة وبالتحديد يوم 2 يناير رغم إصابته.. لقراءة باقي التفاصي .. اضغط هنا