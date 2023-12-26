القوات الأمريكية تقصف مواقع أمنية عراقية جنوب بغداد

أفادت محطة تلفزيون عراقية اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي وإصابة 18 آخرين من القوات الأمنية والحشد، جراء قصف أمريكي استهدف مقرات أمنية في محافظة بابل (على مسافة 100 كيلومتر جنوب بغداد).

وذكرت محطة تلفزيون /العهد/ التابعة لفصيل عصائب أهل الحق الشيعية بزعامة الشيخ قيس الخزعلي "أن أحد عناصر الحشد الشعبي قتل وأصيب 18 عنصرا من القوات الأمنية بينهم 6 من عناصر الحشد الشعبي جراء عدوان أمريكي استهدف مقرات أمنية بمحافظة بابل".

وسبق للقوات الأمريكية أن استهدفت خلال الأسابيع الماضية ثلاثة مواقع للحشد الشعبي في مناطق أبو غريب وجرف النصر /الصخر/ وفي محافظة كركوك أوقعت 15 قتيلا ونحو 14 مصابا ردا على قصف المقاومة الإسلامية في العراق قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية للدعم اللوجستي والتدريب.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية وجهت ضربات لـ3 منشآت تستخدمها "كتائب حزب الله" والجماعات التابعة لها في العراق.

وأضاف أوستن في بيان: "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران والجماعات التابعة لها على قاعدة أربيل الجوية أدى إلى إصابة 3 أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة"، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وتابع: "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا، ولا توجد أولوية أعلى من ذلك".

وذكر: "بينما لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، فإننا ملتزمون ومستعدون تماما لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا ومنشآتنا".