الأهلي يبحث عن التأهل أمام سموحة في كأس الرابطة

يعود فريق الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة كأس الرابطة، في نسختها الأولى، تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عندما يلتقي بسموحة السكندري، في مباراة قوية ستقام على ملعب برج العرب في الخامسة مساء اليوم.

ويدخل الأهلي اللقاء بحثا عن الانتصار الأول له في كأس الرابطة، أمام سموحة بعد أن جمع 3 نقاط فقط من ثلاث مباريات انتهت جميعهم بالتعادل سلبيا مع الجونة وبهدف لكل فريق أمام الإسماعيلي والمقاولون، في مباريات شهدت ظهور الأحمر بقائمة كاملة من الناشئين، محتلا المركز الخامسة في المجموعة الثانية.

بينما يمتلك سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي 4 نقاط، محتلا بهم وصافة المجموعة مناصفة مع المقاولون العرب والجونة، بعدما حقق الفوز أمام الجونة وتعادل مع البنك الأهلي وخسر من الإسماعيلي.

ويريد موسيماني، بخلاف الـ 3 نقاط، الاطمئنان على جاهزية لاعبيه الأساسيين العائدين من الراحة والتعافي من كورونا، قبل السفر إلى الامارات لخوض غمار كأس العالم للأندية، خاصة وأنها المباراة قبل الأخيرة قبل انطلاق المونديال.

وكان الجنوب إفريقي، أعلن قائمة الأهلي لمواجهة اليوم أمام سموحة والتي شهدت عودة "علي لطفي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر وميكسيوني وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو" من الكبار بجانب تواجد مجموعة من الشباب، وتم استبعاد عمار حمدي للراحة بعد المشاركة في الـ3 لقاءات الماضية.

ويلعب الأهلي وسموحة في كأس رابطة الأندية المحترفة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أندية المقاولون العرب والجونة والإسماعيلي والبنك الأهلي.

في المقابل يدخل سموحة لقاء اليوم بقيادة أحمد سامي، بحثا عن الفوز للإبقاء على آماله في التأهل للدور المقبل من المسابقة، مستعينا بـ 20 لاعب بقائمة الفريق اليوم وهم "الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، أحمد التمساح، أحمد رمضان بيكهام، خالد عبد الفتاح، محمد شكري، محمد حليمو، محمد كناريا، مصطفى الخواجة، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي، أبو بكر ليادي، صديق أوجولا، إليا سيلا، محمد نادي، محمد سعيد، جيروم فيليب، مهاب أشرف، أمير عادل".

ويتصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط في كأس الرابطة، فيما يتواجد الأهلي في المرتبة الخامسة بـ3 نقاط، بينما يأتي المقاولون في الوصافة بـ4 نقاط، متساويًا بنفس عدد الرصيد مع سموحة المتواجد في المركز الثالث، والجونة المحتل للمركز الرابع.

ويلاقي الأهلي نظيره مونتيري المكسيكي في مباراة الدور الثاني من مونديال الأندية يوم 5 فبراير، على ملعب "محمد بن زايد آل نهيان" في العاصمة "أبو ظبي".