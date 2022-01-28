محافظ القليوبية يتفقد المشروعات وأعمال النظافة والإشغالات

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس جولة تفقدية بخمس مدن بالمحافظة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والاطمئنان على الحالة المرورية، بهدف تذليل العقبات والمشكلات للمشروعات الجاري تنفيذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الجولة بمدينة بنها، حيث تابع أعمال الحملة التي نظمها مجلس مدينة بنها بالتعاون مع شركة مياه القليوبية لتطهير بالوعات صرف الأمطار بالشوارع، بعد سقوط الأمطار أمس وتعرض بعض البالوعات للانسداد، ووجه باستمرار أعمال التطهير في جميع الشوارع الداخلية والرئيسية تفاديا لظاهرة تجمع المياه.

وتابع الهجان الجولة بمدينة كفر شكر حيث تفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع أعمال إنشاء طريق بنها– المنصورة الحر في نطاق قرية أسنيت، حيث وجه بزيادة عدد المعدات لإنجاز الأعمال خلال يومين مطالبا الأهالي بسرعة إخلاء المنازل الواقعة ضمن أعمال التوسعة، مؤكدا أن مديرية المساحة قامت بأعمال الحصر وجاري صرف التعويضات المستحقة وفق لجنة التثمين المشكلة.

واستكمل الجولة بحي غرب شبرا الخيمة وتفقد عددا من شوارع الحي لمتابعة أعمال النظافة والتي شملت شارع ترعة الإسماعيلية في نطاق مستشفى الناس، ووجه الهجان برفع تراكمات القمامة الموجودة أسفل كوبري المظلات، مشددا على اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين في حالة وجود قمامة بتلك المنطقة مرة أخرى، وضرورة التواجد الميداني وضبط أي سيارة تلقي الرتش بالشوارع مطالبا بتكثيف الجهود خصوصا في أيام العطلات لرفع القمامة والرتش من الطرق الرئيسية.

وتفقد عددا من شوارع حي شرق شبرا الخيمة خصوصا بمنطقة مسطرد وشارع شركات البترول وعزبة أفندينا للاطمئنان على أعمال النظافة، حيث وجه برفع مستوى النظافة بالحي ومنع أي إشغالات بالطرق والتعامل بكل حزم في هذا الملف، واتخاذ أقصى عقوبة نحو أي مواطن يتعدي على الشارع العام سواء بإلقاء القمامة أو بالإشغال أو أي من المظاهر العشوائية، موضحا أن مدينة شبرا الخيمة يتم بها عدد من المشروعات القومية التي يجب أن تتابع وأن يتم الحفاظ عليها، ومن بين تلك المشروعات مشروع توسعة الطريق الدائري ومشروع تطوير وإنشاء كورنيش بترعة الإسماعيلية.