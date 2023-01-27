جناح حكماء المسلمين بمعرض الكتاب يستقبل قيادات الأزهر وعددًا من المفكرين والإعلاميين

شهد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في يومه الأول إقبالًا كثيفًا من روَّاد المعرض، بالإضافة إلى استقباله عددًا من قيادات الأزهر الشريف وشخصيات إعلامية وفكرية وثقافية.



واستقبل جناح مجلس حكماء المسلمين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجلس البحوث الإسلامية، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والإعلامي سعد المطعني، مدير إذاعة القرآن الكريم الأسبق بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الفكرية والثقافية الذين أشادوا بمشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالإصدارات العلميَّة والثقافية التي يتضمنها الجناح.

كما تفاعل عدد كبير من زوَّار المعرض مع الفعاليات الثقافية التي أقامها المعرض، بالإضافة إلى حرصهم على تفقُّد كافة أركان الجناح للاطلاع على مختلف الإصدارات، وبخاصة التي تُعرَض لأول مرة، معربين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة المتميزة لمجلس حكماء المسلمين.



وتأتي مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2023، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4) جناح (A) بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس