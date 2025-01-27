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أمر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو يوم الأحد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية ردا على أمر مشابه أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات.

تأتي معركة الرسوم الجمركية في أعقاب قرار بيترو برفض رحلتين عسكريتين أمريكيتين تحملان مهاجرين إلى كولومبيا. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرفض "يعرض" الأمن القومي في الولايات المتحدة للخطر.

وقال بيترو في منشور على منصة إكس إنه أمر "وزير التجارة الخارجية الكولومبي برفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الولايات المتحدة بنسبة 25٪".