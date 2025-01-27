وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى قوص المركزي للاطمئنان على الخدمات المقدمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قام الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، اليوم، بجولة تفقدية موسعة داخل مستشفى قوص المركزي، بهدف متابعة جودة الخدمات العلاجية المقدمة ومدى توافر مستلزمات التشغيل الطبية.

بدأت الجولة بزيارة قسم الاستقبال، حيث تفقد توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية ومعدات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مراجعة نظام تسجيل حالات الدخول والتحويلات للأقسام المختلفة.

كما اطلع وكيل صحة قنا، على الحالة الصحية للمرضى في عدة أقسام، وراجع سجلات المرضى ومدى الالتزام بالبروتوكولات العلاجية. وشملت الجولة تفقد معمل التحاليل، حيث تأكد من كفاءة الأجهزة وتوافر مستلزمات التحليل، وكذلك تفقد بنك الدم للتأكد من وجود أرصدة كافية من مختلف فصائل الدم.

واستمرت الجولة بتفقد أقسام الحضانات، الأطفال، الباطنة، والجراحة، للوقوف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

واختتم زيارته باجتماع مع فريق المستشفى لمناقشة نتائج الجولة، حيث تم التطرق إلى خطة استحداث قسم العناية المركزة وتوفير الأطقم الطبية اللازمة.

كما شدد عبد الخالق، على أهمية توفير الرعاية الصحية الكاملة للمرضى، تكثيف أعمال النظافة، وتعزيز الأمن داخل المستشفى لضمان استقرار العمل.

وخلال الاجتماع، ناقش مؤشرات الأداء وصندوق تحسين الخدمة بالمستشفى بهدف زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، بما يدعم استدامة الخدمات العلاجية ويضمن صحة وسلامة المرضى.