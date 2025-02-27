تسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثث 4 محتجزين إسرائيليين أفرجت عنهم حركة حماس الفلسطينية.

وأفادت القناة "7" الإسرائيلية الخاصة أن الصليب الأحمر سلم الجيش الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم جثث 4 أسرى، يمثلون آخر دفعة من صفقة التبادل بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن حركة حماس بغزة سلمت الصليب الأحمر جثث هؤلاء الأسرى الأربعة.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الدكتور حين كوجل، مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، موجود في معبر كرم أبو سالم لاستلام جثث المحتجزين، والتعرف المبدئي عليها.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انطلقت في 19 يناير الماضي، وتشمل ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا، أحياء وأموات، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل حيث أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات.

في مقابل ذلك، أفرجت إسرائيل خلال أول ست دفعات تبادل عن 1135 معتقلا فلسطينيا، بينهم العشرات ممن يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

ويأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير الجاري.

وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن أن نتنياهو وعد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.