نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما يتردد حول تفاوضه مع أحمد فتحي، ظهير أيمن النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: " قبل أن يتحدث أي مسؤول في الزمالك مع أي لاعب، بالطبع يخبروني بذلك وهكذا لم يحدث. كل ما يُقال ليس صحيحا على الإطلاق".

وأوضح: "المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها مع فتحي كانت في السابق، وقت أزمة عبد الله السعيد".

وتابع: "وقتها تحدث فتحي مع مسؤولي الزمالك، ومنذ حينها لم يحدث أي شيء آخر".

وكشف رئيس الزمالك موقف الأبيض من ضم فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي، قائلا: " لم نتفاوض لضم فخر الدين بن يوسف".

وأضاف: "لا أعرف من هو الحسين بن عيادة من الأساس لكي نتفاوض معه، مع كامل احترامي للجزائر، ولكننا لا نعرف من هو هذا اللاعب من الأساس ولم نتحدث معه".

وحول تلقي النادي عروض لضم الحارس الأول للفريق، رد قائلًا: "لم نتلق أي عروض رسمية لـ أبو جبل، أقول له إذا كنت تمتلك عرضا يليق بك وبـ الزمالك فلا مشكلة لدينا".

وأشار: "أقول ذلك لـ أبو جبل ولأي لاعب في الفريق، أي لاعب لا يمتلك الرغبة في الاستمرار، سيرحل فورا".

وأردف: "لا مشكلة لدينا ومثل تلك الأمور حدثت سابقا".

واختتم: "لم نتلق أي عروض لأبو جبل ولم نخفض راتب أي لاعب كما يُقال أيضا..صرفنا مستحقات الألعاب الأخرى بالكامل ولا يوجد أزمة في الزمالك".