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ترامب: بحثت في قمة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 1:49 ص | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 1:49 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بحث في قمة العشرين الافتراضية سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الخميس - إن هناك دعما أساسيا للقطاعات الصناعية التي تضررت جراء أزمة كورونا، داعيا مجلس النواب لتمرير الحزمة الاقتصادية لمواجهة تداعيات الفيروس.

وأضاف أن هناك مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية ستصل يوم السبت المقبل إلى ميناء نيويورك.. لافتا إلى أن سفينة البحرية التي تحمل مستشفى ستصل فرجينيا بعد التوقف في نيويورك.

وأوضح ترامب أنه جرى إحراز تقدم كبير ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة العودة إلى العمل.


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