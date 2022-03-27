بروتوكول تعاون بين اتحاد الخماسي الحديث مع أوغندا وجامبيا

وقع الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بروتوكول تعاون واستثمار وتطوير مع اتحادي جامبيا واوغندا للخماسي الحديث برئاسة كل من سايكو جارجو وسايمون بيتر كوماكيتش على التوالي.

وتم توقيع البرتوكول في حضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وفياتشيسلاف ماليشيف عضو المكتب التنفيذي ومسؤول التطوير بالاتحاد الدولي ولفيف من أعضاء الاتحاد الدولي والافريقي للخماسي الحديث، وجاء ذلك علي هامش بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب الجامعة الامريكية في الفترة من 22 وحتى 27 مارس الجاري.

ويأتي التعاون مع جامبيا وأوغندا في إطار دعم مصر للدول الافريقية لتطوير ونشر الخماسي الحديث فيهم والارتقاء بمستوي لاعبيهم ومدربيهم من اجل المنافسة على ميداليات دولية أكثر.

وأقيم قبل توقيع البروتوكول اجتماع بين الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ممثلا في كلاوس شورمان رئيس الاتحاد، وشريف العريان نائب الرئيس وفياتشيسلاف ماليشيف عضو المكتب التنفيذي ومسؤول التطوير بالاتحاد، وممثلي الاتحاد الإفريقي للعبة ممثلين في جينيفر اوهانون نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وبعض أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات القارية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات القارة الإفريقية وإمكانية مدها بأدوات تدريبية بشرط تنظيم بطولات محلية وذلك ما أكده مسؤول التطوير بالاتحاد الدولي.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث على دعمه للقارة الإفريقية مطالبا أياهم ببذل مزيد من الجهد من أجل زيادة عدد الممارسين وتطوير اللعبة.

وقال شريف العريان إن افريقيا دائما عائلة واحدة وعلينا ان ننمي هذا في اطار سعينا لزيادة عدد البطولات الدولية المقامة في القارة السمراء .

وأضاف العريان أن مصر على استعداد تام لمساعدة جميع الدول الافريقية من اجل تطوير مستواهم في الخماسي الحديث حيث انه امر متعلق بتنمية افريقيا وسيصب في مصلحة مصر في النهاية.

وأشار العريان الي انه على الجميع العمل معا خلال الفترة الراهنة من اجلا تطوير مستوي افريقيا في الخماسي الحديث من أجل الوصول الي منصات التتويج سويا ورفع اسم القارة السمراء عاليا في المحافل الدولية.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العالم للخماس الحديث في الفترة من 22 وحتى 27 مارس الجاري بمشاركة 40 دولة وهي: أفغانستان، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، وكوت ديفوار، والتشيك، وفرنسا، وجامبيا، وجورجيا، والمانيا، وبريطانيا، وجواتيمالا، والمجر، والهند، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وكازاخستان، وكيرجستان، والكويت، وليتوانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وموريشيوس، وبولندا، والسعودية، والسنغال، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وأسبانيا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وتركيا، وأوغندا، وأوكرانيا، والإمارات، وأمريكا، وأوزبكستان، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف