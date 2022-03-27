 أوكرانيا تعلن عن إجراء محادثات مع روسيا في تركيا - بوابة الشروق
الأحد 27 مارس 2022 7:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برايك.. من سيحسم التأهل لكأس العالم من دكار؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا تعلن عن إجراء محادثات مع روسيا في تركيا

(د ب أ)
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 7:04 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 7:04 م
من المقرر أن يجتمع الوفدان الأوكراني والروسي في تركيا لإجراء محادثات في الفترة من 28 إلى 30 مارس، وفقا لما ذكره النائب البرلمانى الأوكراني وعضو فريق التفاوض ديفيد أراخاميا على فيسبوك.

وأضاف: "اليوم، خلال جولة أخرى من المحادثات عبر تقنية الفيديو، تم اتخاذ قرار بأن يكون للوفدين جولة تالية بالحضور الفعلى للأعضاء في تركيا"، دون أن يذكر تفاصيل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي إن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات شخصية يومي 29 و30 مارس بعد الجولة الأخيرة التي أجريت عبر الفيديو. ولم يحدد مكان الجلسة المخطط لها.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك