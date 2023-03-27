تنطلق مساء الخميس المقبل 8 رمضان، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بفرع ثقافة أسوان، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بحديقة الشيراتون، وتستمر حتى 18 رمضان، ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان".

ويشمل برنامج العروض الفنية المقدمة خلال فعاليات الليالي عروضا للفنون شعبية لفرقتي أسوان والمنيا، وتوشكى التلقائية، وإنشاد ديني لفرقتي السباعية وسوهاج، وموسيقى عربية لفرقة أسيوط، وعروض كورال أطفال لفرق أسوان والعقاد.

كما يتضمن البرنامج الثقافي أمسيات شعرية بمقهى العقاد الثقافي يشارك بها نخبة متميزة من الشعراء، ولقاءات برنامج "العودة إلى الجذور" بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء، ومنهم: أحمد أبو خنيجر، سامح الأسواني، جمال العدوي، هيام عبد الهادي، بالإضافة إلى لقاءات برنامج "عطر الأحباب" الذي يتناول سيرة المبدعين الراحلين، ومنهم: خليل قاسم، هاشم زقالي، فنجري التايه، كرم الأبنودي، حجاج الباي.

ويتضمن برنامج الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، عددا من ورش الفنون التشكيلية للأطفال منها "رمضان يجمعنا، فرحة رمضان، إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، طبيعة جميلة، النيل، فواكه وألوان، إضافة إلى ورش الحكي للباحثة منى صبري وتحكي عن عادات رمضان، لمة العيلة، الألعاب الشعبية، وتقدم بالليالي عروض مسرح عرائس للفنان هاني فهمي.

وتقدم كذلك عددا من ورشة الأشغال اليدوية للمرأة منها ورشة "الخيامية" للمدربة مروة الأمين، ورشة "الجلود" المدربة شيرين محمد.