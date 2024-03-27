أحب تقديم الدراما الواقعية وتعلقت بـ«إمبراطورية م» لوجود خالد النبوى.. المؤلف جعل قصة المسلسل أكثر عصرية وملاءمة للحاضر.. ومحمد سلامة هو من رشحنى للدور

أولادى أجمل منحة من الله.. وأستشير أخوتى فى الأدوار وأتبارك بأبى وأمى

لا أؤمن بالفشل والقدر يلعب دورًا كبيرًا.. وأشرف زكى تفهم موقفى.. السينما هى عشقى الأول وإن شاء الله أوجود بها الموسم المقبل



بعد غياب عامين واعتزالها الفن، دخلت الفنانة حلا شيحة تحديًا كبيرًا مع نفسها بقرار العودة للتمثيل، والمشاركة فى السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل «إمبراطورية م» من أجل استعادة هويتها من جديد، التى توقفت «خيانة عهد» آخر أعمالها الدرامية وعرض فى موسم رمضان 2020.



فى حوارها لـ«الشروق»، تكشف حلا عن كواليس تجربتها فى مسلسل «إمبراطورية م»، وما الصعوبات التى واجهتها فى التصوير، كما توجه حلا رسالة خاصة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بعد قرار عودتها إلى التمثيل والتراجع عن قرار اعتزالها، وتتحدث عن علاقتها بالسينما..



• فى البداية سألتها.. ما رسالتك الأولى للجمهور بعد عودتك إلى التمثيل؟



ــ سعيدة جدًا بحالة الحب الكبيرة من الجمهور، وأوعدهم بتقديم أدوار جميلة فى الفترة المقبلة، والبداية مع «مى» فى مسلسل «إمبراطورية م» فى موسم رمضان الحالى، وأتمنى أن ينال العمل إعجابهم، وسعيدة بوجودى معهم فى رمضان.



• هل كان اسم فاتن حمامة سببًا فى مشاركتك بمسلسل «إمبراطورية م» فى السباق الرمضانى؟



ــ فاتن حمامة هى سيدة الشاشة العربية، ودعمتنى فى بداية مشوارى الفنى، وقالت عنى: «حلا شيحة بنت هادئة الأداء وهائلة القدرات»، وكنت سعيدة جدًا بكلامها عنى، فهى كانت من المشجعين لى.

ــ قرار مشاركتى فى مسلسل «إمبراطورية م» جاء لأننى أحببت الفكرة، وأيضًا أحب تقديم الدراما الواقعية التى تلمس الجمهور، وتسعد الجمهور بمعانى ولحظات ومشاعر وإنسانية صادقة، وتعلقت بالعمل لوجود الفنان خالد النبوى لأننى أحبه، واشتركنا فى عملين من قبل، لذلك تحمست لدخول هذه التجربة معه.



• فى «إمبراطورية م» تقدمى شخصية «مى» التى تعانى مع زوجها وأولادها.. فكيف تعاملتى مع هذا الأمر؟

ــ قصة المسلسل مستوحاة من القصة الحقيقية وليس التناول السينمائى للقصة، فهنا الموضوع مختلف والقصة الأصلية لإحسان عبدالقدوس بطلها كان رجل، والمؤلف محمد سليمان جعلها أكثر عصرية وملاءمة للحاضر ومشاكله الحالية.



• لديكِ ارتباط قوى بأبنائك.. هل وجدتِ بعض التفاصيل خلال أحداث العمل فى علاقتك بابنتك؟

ــ بالتأكيد التفاصيل مشابهة، وكل أسرة لديها أطفال تواجه نفس التحديات والصعوبات وشخصيات أولادها المتباينة، والتى تشكل تحديًا للأم والأب، وأنا كأم أقول إنى فخورة بأولادى الحمدلله، وأجمل شىء فى علاقتى بهم أننا أصدقاء من الدرجة الأولى، وأشعر بأننى أختهم وصاحبتهم قبل أن أكون أمهم، وهناك متعة أكبر اكتشفتها عندما كبرت بناتى، فأحب أن أخذ رأيهم، وأستمتع بصحبتهم، وهذه أجمل منحة من الله أنعم علىّ بها.



• حدثينا عن التعاون مع خالد النبوى فى «امبراطورية م»؟

ــ أنا وخالد اشتغلنا فى أعمال سابقة، فيلم تايه فى أمريكا، ومسلسل راجعلك يا إسكندرية، والعمل مع خالد ممتع، وهو نجم كبير وفنان موهوب وله بصمته الخاصة، ووجود الأطفال فى اللوكيشين هو أجمل شىء فى العمل، يجعل المكان مليئًا بالحيوية، ويوجد إحساس أسرى جميل.



• كيف رأيتِ العمل مع السيناريست محمد سليمان عبدالمالك والمخرج محمد سلامة؟

ــ فى المسلسل نعود إلى أصل القصة الأصلية لإحسان عبدالقدوس بطلها كان رجل، والقصة هنا مستوحاة من القصة الحقيقية، وليس التناول السينمائى الذى تم من قبل، وأستاذ محمد سليمان جعلها أكثر عصرية وملاءمة للحاضر ومشاكله الحالية، وأستاذ محمد سلامة مخرج لديه رؤية جديدة ومختلفة، وهو الذى رشحنى للمسلسل، وأنا مستمتعة جدًا بالعمل معه.



• وما الصعوبات التى واجهتكِ فى التصوير؟

ــ الصعوبات كانت فى المشاهد التى تحتاج إلى مشاعر صادقة من القلب، لكى يحدث ذلك لا بد أن يكون ذهنك صافيًا وعايش فى معانى الكلمات التى تقولها، لكى تصل بصدق إلى الجمهور، وأكثر شىء يسعدنى فى التصوير وجود المخرج محمد سلامة، لأنه سهل وبسيط ويستطيع توصيل المعلومة بيوصل بحب، والشغل معه ممتع كما شعرت بتشجيع فريق المسلسل وحبهم واهتمامهم بى.



• وكيف رأيتِ الموسم الرمضانى؟

ــ أولًا سعيدة بمشاركتى فى الموسم الرمضانى ٢٠٢٤، وأرى وجود أعمال شكلها حلو وفيها مجهود وتنوع، وإن شاء الله بعد رمضان فى عمل أو عملين سأتابعها، لأننى مشغولة بالتصوير حتى نهاية رمضان، وأتمنى النجاح لكل زملائى فى أعمالهم.



• قدمتِ العديد من الأدوار المختلفة.. ما اللون الذى تحبين تقديمه؟

ــ أنا أميل أكثر إلى الأدوار الرومانسية واللايت كوميدى، لكننى أحببت تقديم دور البنت الصعيدية فى مسلسل زلزال، وتحمست لها بسبب براءتها وطيبتها وجدعنتها، أما بالنسبة لدور الشر فى خيانة عهد فكانت هى المرة الأولى لى فى تقديم الشر، وكان تحديًا كبيرًا والحمد لله نجحت فى التجربة، والناس كرهت الشخصية وده نجاح فى حد ذاته.



• ما شعورك بنجاح أعمالك وأفلامك القديمة حتى الآن وتأثيرها فى الأجيال؟

ــ أشعر بسعادة وفخر، وكنت محظوظة من أول ظهورى بالعمل مع نجوم كبار حبونى وتعلمت منهم، وسعدت بالعمل معهم، مثل حسين فهمى، ونور الشريف، والمبدع جميل راتب، والجميلة ميرفت أمين، والأستاذ عادل إمام.



• من الذى تلجأ إليه حلا وتستشيره فى أدوارها الفنية؟

ــ لو عرض علىّ عمل وبداخلى صوت ينادينى لهذا العمل أستشير إخواتى، وأعتنى بآراء هنا شقيقتى، لأنها درست سيناريو ومحترفة فى فهم أبعاد الشخصيات على الورق، وأسألها الورق حلو ولا لأ، ينفع يتعمل ولا لأ، فأنا أحب أن أستشير هنا جدًا، وممكن فى الآخر أسال أمى وأبويا لأنى أحب رأيهما جدًا وبحترمه وبحب أتبارك بهما.



• ما رسالتك للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية؟

ــ دكتور أشرف زكى أخ وصديق، وأعلم جيدًا كم المسئولية الكبيرة التى يحملها ومدى حبه للمهنة، فهو طوال عمره، وهو رجل مهنى من الدرجة الأولى، وأشكره أنه تفهم موقفى واستقبلنى بقمة الحب، وشعرت عند مقابلته لى فى زيارتى للنقابة بالترحيب الحار والاستقبال الدافئ جدًا من القلب، وشعرت بأن النقابة جزء مهم جدًا فى حياة الفنان، وأنها هى التى تدافع عنه ومسئولة عن حقوقه، ونفس الشىء لا بد أن الفنان يبقى مهتمًا بها ويدعهما ويهتم بزملائه.



• هل غيابك فى السنوات الماضية أثر على مسيرتك الفنية؟

ــ أكيد أتأثر لكن لا أؤمن بالفشل، والحمد لله جمهورى دائمًا يشجعنى ودائمًا أشعر بحبهم ودعمهم لى وهذا الأمر يشجعنى، وأرى أن القدر يلعب دورًا كبيرًا، وكل شىء قدر وكل مرحلة فيها الحلو وفيها الصعب، فكلها تجارب فى الحياة نمر بها ونتعلم منها.



• وما خطتك فى السينما خلال الفترة المقبلة؟

ــ السينما هى عشقى الأول وأرى نفسى دائمًا فى السينما، وإن شاء الله الموسم المقبل تشوفونى فى السينما، هذا الوقت مناسب للعودة إلى السينما خاصة مع وجود تنوع كبير وفتح أسواق جديدة، فأكيد ستكون هناك فرصة جيدة لأعمال جديدة ومختلفة.