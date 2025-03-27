الرئيس الإيراني: الإسرائيليون يرتكبون المجازر بسهولة ويتشدقون بالسلام بكل وقاحة أمام الكاميرات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن «الإسرائيليين يرتكبون المجازر بسهولة ويتشدقون بالسلام بكل وقاحة أمام الكاميرات، كما أنهم نفذوا أكثر عمليات الاغتيال علنًا، ويتهمون الآخرين بالإرهاب».

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء، عن بزشكيان، قوله خلال اجتماع المحافظين اليوم في وزارة الداخلية الإيرانية: «بغض النظر عن الدين، كيف يمكن لبعض الناس أن يسقطوا القنابل على النساء والأطفال وكبار السن وما زالوا يتحدثون عن السلام بثقة كاملة؟».

وأضاف: «لقد نفذ الكيان الإسرائيلي معظم عمليات الاغتيال العلنية ثم وصف الآخرين بالإرهابيين. ما هو المنطق الذي يجعلهم قادرين بسهولة على ارتكاب المجازر ثم يتظاهرون أمام الكاميرات والمنابر ويتشدقون بالسلام».

واستطرد: «والآن يتحدثون عن السلام ويرتكبون مثل هذه الجرائم الوحشية. ما هي الجرائم التي سوف يرتكبونها لو قرروا خوض الحرب؟ وفي هذه الأثناء، أحث المواطنين على النزول إلى الشوارع غدا وإعلان كراهيتهم للكيان الصهيوني».

وفجر 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

واستشهد منذ 18 مارس الجاري 830 فلسطينيًا وأصيب 1787 آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال والمسنين، بحسب وزارة الصحة.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.