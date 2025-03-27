أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

وأشارت الوزارة، في بيانها اليوم. إلى تعديل مواعيد التشغيل تيسيراً على جمهور الركاب خلال أيام العطلة الرسمية التي اعتمدها رئاسة مجلس الوزراء، وذلك كالتالي:



أولاً: الخط الأول والثاني للمترو



بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات (حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحاً وقيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحاً ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.

بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات (شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحاً وقيام آخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحاً.

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.

آخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو الساعة ١٢:٢٠ صباحاً.

علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط.

ويشمل جدول التشغيل إجمالي عدد رحلات للخطين الأول والثاني للمترو تقدر بـ942 رحلة يوميًا بمعدل 450 رحلة بالخط الأول للمترو من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة و492 رحلة بالخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

ثانياً: الخط الثالث للمترو



قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحاً.

قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه روض الفرج الساعة 5:20 صباحاً.

قيام أول قطار من روض الفرج اتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحاً.

قيام أول قطار من جامعة القاهرة اتجاه عدلي منصور الساعة 5:15 صباحاً.

قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:06 صباحاً.

قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه روض الفرج الساعة 00:02 صباحاً.

قيام آخر قطار من روض الفرج اتجاه عدلي منصور الساعة 00:26 صباحاً.

قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلي منصور الساعة 00:23 صباحاً.

انتهاء الربط مع الخط الأول في محطة ناصر اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحا، واتجاه روض الفرج الساعة 00:40 صباحاً.

انتهاء الربط مع الخط الثاني في محطة العتبة اتجاه جامعة القاهرة الساعة 00:45 صباحاً واتجاه روض الفرج الساعة 00:40 صباحاً.

إجمالي عدد رحلات الخط الثالث للمترو هو 419 رحلة يومياً.

ثالثاً: القطار الكهربائي الخفيف (LRT)



قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

قيام أول قطار من عدلي منصور اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

قيام أول قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

قيام أول قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة) اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 7:03 صباحًا.

قيام أول قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:00 مساءً.

قيام آخر قطار من عدلي منصور اتجاه بدر في تمام الساعة 11:30 مساءً.

قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:05 مساءً.

قيام آخر قطار من الفنون والثقافة اتجاه بدر في تمام الساعة 11:37 مساءً.

قيام آخر قطار من محطة العبور الجديدة (المعرفة ) اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:03 مساءً.

قيام آخر قطار من محطة بدر اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:27 مساءً.

إجمالي عدد رحلات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) هو "143" رحلة يومياً.

وأشار البيان إلى توجيهات وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني للمترو والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) باستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل و تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات.

ولفت إلى الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الإزدحام، واستعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات للركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.