زيلينسكى: رفع العقوبات عن روسيا حاليا سيكون كارثة دبلوماسية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن الاقتراح الخاص بنشر قوة مسلحة فى أوكرانيا لدعم صفقة سلام في نهاية المطاف لم ينل موافقة كل حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، مشيرا إلى أن البعض فقط أعرب عن رغبته فى المشاركة بها.

وأضاف ماكرون:" ليس إجماعا" وقال:"إننا لا نحتاج إلى إجماع لتحقيق ذلك".

وأوضح ماكرون أن فرنسا وبريطانيا، اللتين تقودان هذه المبادرة، سوف تمضيان قدما في العمل بشأن هذه القوة المقترحة.

وتأتي القمة التي جمعت اليوم ممثلين عن نحو ثلاثين دولة في العاصمة الفرنسية باريس، بالإضافة إلى رئيسي حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي في مرحلة حساسة من الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار مدفوعة بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء القتال.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورة من داخل القمة، تجمعه مع قادة آخرين وهم يقفون معا، وأرفقها بتعليق: "أوروبا تعرف كيف تدافع عن نفسها. وعلينا أن نُثبت ذلك."

وقال زيلينسكي إن "رفع العقوبات عن روسيا في الوقت الحالي سيكون كارثة دبلوماسية، فالعقوبات هي من بين الأدوات القليلة الحقيقية التي يمتلكها العالم للضغط على روسيا من أجل الدخول في محادثات جدية".

وكانت روسيا قد طالبت برفع العقوبات للوفاء بشروطها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في البحر الأسود. وقال البيت الأبيض إنه سيُسهم في إعادة وصول روسيا إلى السوق العالمية لصادرات الأسمدة والمنتجات الزراعية، لكنه لم يقر بشروط موسكو. وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه سيتم تقييم مطالب روسيا وسيتم عرضها على الرئيس ترامب.

وقال زيلينسكي: "إنهم يماطلون في المحادثات ويحاولون إغراق الولايات المتحدة في نقاشات لا تنتهي ولا جدوى منها حول 'شروط' زائفة، فقط لكسب الوقت ثم محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي."