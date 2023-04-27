حقيقة تداول منشور عبر فيسبوك يتضمن تغيب فتاة بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيسبوك" متضمناً تغيب فتاة بالمحلة الكبرى في الغربية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من (ربة منزل – مُقيمة بدائرة القسم) بخروج ابنتها من المنزل ولم تعُد، وعللت ذلك لُمرورها بحالة نفسية إثر خلافات أسرية لرغبتها فى إنهاء خطبتها من أحد الأشخاص واعتراض أهليتها على ذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد الفتاة المشار إليها بصحبة أحد الأشخاص، تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتباطهما بعلاقة، وأضافت الفتاه المذكورة أنها قامت بترك المنزل بمحض إرادتها لرغبتها فى الارتباط به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقبقات.