«أريان القطرية» تسعى لشراء 400 فدان غرب القاهرة لإقامة مشروع سكنى باستثمارات ٧٠ مليار جنيه

• مصادر: الأرض ضمن مشروع دريم لاند والشركة القطرية قدمت عرضا مبدئيا للبنوك المالكة

تسعى مجموعة أريان القطرية للاستحواذ على ٤٠٠ فدان بمنطقة دريم لاند غرب القاهرة المملوكة لبنكين حكوميين، حسب تصريحات مصادر تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وحسب تصريحات المصدر الذى رفض ذكر اسمه فإن أريان القطرية التى يرأس مجلس إدارتها الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثانى، تسعى لدخول السوق المصرية لأول مرة عبر الاستحواذ على قطعة الأرض لإقامة مشروع عمرانى متكامل بإجمالى استثمارات مبدئية ٧٠ مليار جنيه، بينما تتراوح قيمة الأرض ما بين ٢٠ – ١٥ مليار جنيه.

ووفقا للعرض المبدئى الذى قدمته الشركة القطرية فانها ستقوم بسداد ٥٠٠ مليون جنيه ما يعادلها بالعملة الأجنبية لصالح البنكين الحكوميين، مع فتح حساب مشترك لمدة ٥ سنوات لسداد قيمة الأرض ونسبة من الإيرادات، حسب المصادر فإن المشروع متوقع أن يضم ٦ آلاف وحدة سكنية وناديا رياضيا مساحة ٥٠ فدانا وفندقا.

ويمتلك البنك الأهلى المصرى نسبة ٨٥٪ من أرض دريم لاند بمنطقة السادس من أكتوبر والحصة المتبقية لبنك مصر بإجمالى مساحة أربعة ملايين متر مربع آلت ملكيتها للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لبنكى مصر والأهلى مقابل تسوية مديونيات على مجموعة شركات بهجت دريم لاند بعد ١٠ سنوات من المنازعات القانونية.

وتقوم مجموعة أريان القطرية بتطوير وإدارة نحو ٩ مشروعات عقارية وسكنية داخل دولة قطر حيث تدير أعمال تطوير بقيمة ١٢.٨ مليار ريال قطرى، حسب الموقع الإلكترونى للشركة، التى وقعت فى يونيه ٢٠٢٣ اتفاقية لتطوير مدينة السلطان هيثم فى سلطنة عمان بإجمالى مساحة 2,221,817 متر مربع.

وتتجه شركات قطرية لدخول السوق المصرية لأول مرة، حيث سبق أن أعلنت مجموعة المانع القطرية، عن خططها لاستثمار أكثر من 60 مليون دولار فى مصر عام 2024، لإنشاء مصنع لتجميع السيارات، كما تعتزم شركة «ردكو للإنشاءات» ذراع المقاولات لمجموعة المانع دخول السوق المصرية فى قطاع البناء والتشييد.

وقطر هى ثالث أكبر دولة عربية مستثمرة فى مصر، كما أن هناك 160 شركة قطرية فى مصر ضخت استثمارات بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا، وفقًا للبيانات الرسمية.

وتعد شركة الديار القطرية أحد أكبر المستثمرين القطريين فى السوق العقارية المصرية؛ حيث تمتلك مشروع فندق «سانتت ريجيس» المقام على كورنيش النيل باستثمارات 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع سيتى جيت بالقاهرة الجديدة على مساحة 8 ملايين و500 متر، ومشروع بمدينة شرم الشيخ مساحة 300 ألف متر بواقع ثلاث قطع، ويعد مشروع الغردقة أكبر استثمارات الشركة فى مصر على مساحة 30 مليون متر تقع بين خليج سوما باى وخليج ماكادى باى على طريق الغردقة ــ سفاجا.