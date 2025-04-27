وزير الخارجية التركي يزور قطر لبحث ملفات ثنائية وإقليمية

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يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، زيارة إلى قطر، لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية وعلى رأسها فلسطين وسوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة «الأناضول»، أن فيدان زار قطر آخر مرة في 2-3 فبراير الماضي.

وأضافت أن آخر زيارة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتركيا كانت في 11 أبريل الجاري، للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن حرب غزة.

وتربط تركيا بقطر شراكة استراتيجية تأسست عام 2014، تتعزز باستمرار من خلال الزيارات رفيعة المستوى والاتصالات المنتظمة وتوقيع العديد من الاتفاقيات.

وتشكل اللجنة الاستراتيجية العليا، الإطار المؤسسي للعلاقات التركية القطرية، وتعقد اجتماعها سنويا برئاسة مشتركة من الرئيس رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتستضيفها الدولتان بالتناوب منذ عام 2015.

ووقع البلدان في ختام اجتماعات اللجنة نحو 107 اتفاقيات تغطي مجالات التعاون الثنائي كافة.

من ناحية أخرى، تجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر حاجز المليار دولار عام 2024.

وتتبنى تركيا وقطر النهج ذاته تجاه القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك الوضع بفلسطين وسوريا، وتواصلان مشاوراتهما في هذا الصدد.

كما يتعاون البلدان بشكل وثيق على المستوى الثنائي وفي المنصات المتعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.



