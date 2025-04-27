الأهلي يفوز على النصر بثنائية في بطولة الجمهورية مواليد 2009

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد 2009، على ضيفه النصر، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الجمهورية.

افتتح محمد أيمن التسجيل للأهلي بتسديدة أرضية زاحفة، وأضاف البديل علي نادر الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 60 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 3 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 9 مباريات.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلًّا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وممدوح عبيد مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.